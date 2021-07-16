Число жертв наводнения в Германии приблизилось к 100
Число жертв наводнения в Германии возросло не мене чем на 13 человек - до 94. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на информацию властей земель, которые пострадали от сильных ливней.
В ряде районов проводится массовая эвакуация. Так, из региона Эрфт людей вывозят в связи с выходом из берегов одноименной реки и угрозой нового стихийного бедствия. Там объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Люди погибли в результате обрушения домов на западе ФРГ в районе города Эрфтштадт. Пропавшими без вести считаются около 1,3 тысячи человек. Наводнение в федеральной земле Северный Рейна – Вестфалия, по данным полиции, унесло жизни не менее 50 человек.
Бедственное наводнение отмечено также в ряде районов Бельгии, Нидерландов, Швейцарии. Число жертв там идет на десятки, пропавших без вести - на тысячи.
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