Число жертв наводнения в Германии приблизилось к 100

Число жертв наводнения в Германии возросло не мене чем на 13 человек - до 94. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на информацию властей земель, которые пострадали от сильных ливней.

В ряде районов проводится массовая эвакуация. Так, из региона Эрфт людей вывозят в связи с выходом из берегов одноименной реки и угрозой нового стихийного бедствия. Там объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Люди погибли в результате обрушения домов на западе ФРГ в районе города Эрфтштадт. Пропавшими без вести считаются около 1,3 тысячи человек. Наводнение в федеральной земле Северный Рейна – Вестфалия, по данным полиции, унесло жизни не менее 50 человек.

Бедственное наводнение отмечено также в ряде районов Бельгии, Нидерландов, Швейцарии. Число жертв там идет на десятки, пропавших без вести - на тысячи.

