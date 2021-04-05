Число жертв наводнений в Восточном Тиморе и Индонезии выросло до 113
5 апреля 202118:46
В результате паводков и оползней в Индонезии и Восточном Тиморе погибли по меньшей мере 113 человек, пишет ТАСС.
Пропал без вести 71 человек. Пострадали в ходе наводнения 30 тысяч человек.
Циклон в регионе может усилиться и увеличить силу ветра и количество осадков, но в перспективе двух дней стихия спадет.
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5 апреля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru