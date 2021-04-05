Число жертв наводнений в Восточном Тиморе и Индонезии выросло до 113

В результате паводков и оползней в Индонезии и Восточном Тиморе погибли по меньшей мере 113 человек, пишет ТАСС.

Пропал без вести 71 человек. Пострадали в ходе наводнения 30 тысяч человек.

Циклон в регионе может усилиться и увеличить силу ветра и количество осадков, но в перспективе двух дней стихия спадет.

