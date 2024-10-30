Число жертв наводнений в Валенсии возросло до 95 человек

Число жертв сильных ливней и наводнений в регионе увеличилось до 92 человек. Об этом сообщается в заявлении Чрезвычайного координационного центра Валенсии в X.

По данным газеты Pais, еще два человека погибли в Кастилье-Ла-Манче, один — в Андалусии, что увеличивает общее число жертв до 95 человек.