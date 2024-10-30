Число жертв наводнений в Валенсии возросло до 95 человек

Число жертв сильных ливней и наводнений в регионе увеличилось до 92 человек. Об этом сообщается в заявлении Чрезвычайного координационного центра Валенсии в X.

По данным газеты Pais, еще два человека погибли в Кастилье-Ла-Манче, один — в Андалусии, что увеличивает общее число жертв до 95 человек.

Число погибших от наводнения в испанской Валенсии выросло до 62

В связи с трагедией в Испании объявлен трехдневный официальный траур. Стихийные бедствия нанесли серьезный ущерб дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшему региону на востоке страны.

В результате были закрыты более 60 дорог, включая ключевые автомагистрали A-3 и A-7, а также десятки второстепенных маршрутов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:ЖертвыНаводнениеИспания

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