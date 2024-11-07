Число жертв ливней в Испании выросло до 219 человек

Число погибших в результате сильных ливней и наводнений в Испании увеличилось до 219 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства королевства.

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В сообщении уточняется, что в Валенсийском сообществе погибли 211 человек. Ещё семь смертельных случаев подтверждены в Кастилье-Ла-Манче и один в Андалусии.

Также в испанском правительстве указали, что с момента начала катастрофы были спасены 36 605 человек.

Ураган «Дана», который стал причиной проливных дождей и последующих наводнений на Пиринейском полуострове, обрушился на Испанию 29 октября

Ранее директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов заявил, что увеличение числа опасных метеорологических явлений на планете, в том числе наводнение в Испании, связано с глобальным изменением климата, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС
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