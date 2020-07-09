Информационное агентство «Национальная Служба Новостей (НСН)»: свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Глава Минздрава раскрыл, сколько вакцин от коронавируса будет доступно в РФ

Шеф Пентагона не получал донесений разведки США о выплате Россией «вознаграждений» талибам

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

За минувшие сутки в мире, по данным организации, зафиксировано 204 967 новых случаев заражения коронавирусом и 5 575 смертей. Данные ВОЗ базируются на официальным данных правительств разных стран.

Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 превысило 545 тысяч.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число заразившихся коронавирусом в мире превысило 11,8 млн, пишет РИА Новости.

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например: