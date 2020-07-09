Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 11,8 млн
9 июля 202021:24
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число заразившихся коронавирусом в мире превысило 11,8 млн, пишет РИА Новости.
Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 превысило 545 тысяч.
За минувшие сутки в мире, по данным организации, зафиксировано 204 967 новых случаев заражения коронавирусом и 5 575 смертей. Данные ВОЗ базируются на официальным данных правительств разных стран.
ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией 11 марта.
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9 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru