Число заражённых COVID-19 в мире приблизилось к 9 миллионам

Число заражённых новым коронавирусом в мире приблизилось к 9 миллионам. По состоянию на 8 утра по московскому времени точное число инфицированных составило 8 947 537 человек. Такую свежую статистику приводит Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на своём сайте.

Таким образом, прирост заражённых за последние 24 часа составил 127 981 человек. Днём ранее этот показатель был больше и составлял 160 678 случаев. За сутки от COVID-19 скончались 4054 человека, это почти на тысячу меньше чем сутки ранее – тогда скончались 5019 человек. В общей сложности за время пандемии число летальных исходов составило 470530, отмечает «Свободная пресса».

Между тем, в России уже проведено свыше 17,2 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию нового типа, информирует также Роспотребнадзор. Под меднаблюдением остаются 312 тысяч пациентов, уточняет RT.

