Число заражений COVID-19 в мире превысило 50 млн

COVID-19 диагностирован у 50 078 292 человек в 190 стран мира, говорится в сообщении Университета Джонса Хопкинса.

Более 32,8 млн больных коронавирусом выздоровели, более 1,2 млн — скончались. На первом месте по количеству случаев заражения идут США (9,9 млн). На втром и третьем местах Индия (8,5 млн) и Бразилия (5,6 млн) соответственно. Россия — на четвертом месте (более 1,7 млн случаев).

Напомним, в России третьи сутки подряд регистрируют более 20 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Из-за вспышки заболевания в Санкт Петербург, Хакасию и ряд других регионов страны выехали представители Минздрава для оказания организационной и практической помощи при лечении коронавируса.

