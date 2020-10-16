Число вновь выявленных зараженных коронавирусом на Украине за сутки достигло почти 6 тысяч
Число выявленных зараженных коронавирусом на Украине за сутки достигло почти 6 тысяч человек, говорится в сообщении Reuters.
За последние 24 часа в стране зафиксировали 5992 новых случая заражения, предыдущий рекорд был установлен 9 октября, когда за сутки выявили 5804 тысячи новых случаев.
Всего в стране обнаружено 287,2 тысячи случаев коронавируса, из них 5,4 тысячи имели летальный исход.
Как отмечает агентство, на Украине с начала октября фиксируется свыше 5000 новых случаев почти ежедневно.
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