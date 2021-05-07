Число российских туристов в Грузии за январь-апрель упало более чем в 9 раз
За прошедший период 2021 года Грузию посетили около 18 тысяч россиян, это в 9,7 раза меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальную администрацию туризма страны.
Однако в апреле число побывавших в Грузии граждан РФ увеличилось в 1,8 раза по сравнению с мартом и составило 8,5 тысяч человек. Это 10% всех иностранных туристов, побывавших в Грузии в это время.
Всего на первые месяцы текущего года в Грузии зафиксировано 220,5 тысяч визитеров, это в 6 раз меньше, чем за четыре месяца 2020 года. Больше всего Грузию посещают граждане Турции и Армении, а также жители Азербайджана, Израиля, Украины. Россия в этом списке переместилась на третье место.
Из-за пандемии коронавирусной инфекции в Грузии с 21 марта 2020 года были закрыты границы. Исключения составляли только грузовые, чартерные, репатриационные и гуманитарные рейсы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 386 / сут.
Умерли
113 тыс.+376 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+8 022 / сут.
- СМИ: Четыре человека погибли при пожаре в сварочном цехе в Подмосковье
- В Таиланде введут сбор с иностранных туристов
- Порядка 1 млн доз вакцины «ЭпиВакКорона» отправили в регионы России
- Вице-премьер Чехии уволил заявившего о планах купить «Спутник V» чиновника
- Землетрясение магнитудой 6,0 произошло к югу от Австралии
- Байден: Встреча с Путиным состоится в июне
- Народный артист России Владимир Качан умер от коронавируса
- Главы МИД РФ и Перу обсудили борьбу с пандемией COVID-19
- ВОЗ рекомендовала вакцину Sinopharm для экстренного использования
- Российским автовладельцам напомнили о неочевидных штрафах за нарушения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru