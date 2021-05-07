Число российских туристов в Грузии за январь-апрель упало более чем в 9 раз

За прошедший период 2021 года Грузию посетили около 18 тысяч россиян, это в 9,7 раза меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальную администрацию туризма страны.

Однако в апреле число побывавших в Грузии граждан РФ увеличилось в 1,8 раза по сравнению с мартом и составило 8,5 тысяч человек. Это 10% всех иностранных туристов, побывавших в Грузии в это время.

Всего на первые месяцы текущего года в Грузии зафиксировано 220,5 тысяч визитеров, это в 6 раз меньше, чем за четыре месяца 2020 года. Больше всего Грузию посещают граждане Турции и Армении, а также жители Азербайджана, Израиля, Украины. Россия в этом списке переместилась на третье место.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции в Грузии с 21 марта 2020 года были закрыты границы. Исключения составляли только грузовые, чартерные, репатриационные и гуманитарные рейсы.

