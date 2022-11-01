Число погибших в давке в Сеуле увеличилось до 155 человек

Число погибших в давке в центре Сеула возросло до 155 человек, сообщает РИА Новости.

Певец K-pop погиб во время давки в Сеуле

Еще 152 человека получили различные травмы, 41 пострадавший находится в больницах.

Ранее сообщалось о 154 погибших.

В ночь на 30 октября во время празднования Хеллоуина в центре Сеула произошла массовая давка. Погибли 153 человека, в том числе четыре россиянина. Еще около ста получили травмы, а в мэрии рассказали о сообщения о пропажи 270 человек. Владимир Путин выразил свои соболезнования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Южная КореяСеул
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