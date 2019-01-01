Число обвинений против Ассанжа растет
Власти США предъявили основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже,
В Лондоне Ассанж 1 мая был приговорен к 11,5 месяцам тюрьмы за нарушение условий выхода под залог.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США.
Ранее в министерстве юстиции США заявили, что Ассанжа обвиняют в сговоре с целью взлома компьютеров Пентагона для доступа к секретной информации. В Минюсте утверждают, что речь идёт о сговоре с бывшим аналитиком американской военной разведки трансгендером Челси Мэннинг (до 2015 года – Брэдли Мэннинг).
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- О дате отставки Терезы Мэй может быть объявлено сегодня
- Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы
- Определился соперник российских хоккеистов по полуфиналу Чемпионата мира
- Суд оставил в силе штраф россиянину за оскорбление государства
- Движение поездов на серой ветке метро возобновлено