В мире

Число обвинений против Ассанжа растет

23 мая23:36

Власти США предъявили основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже,

В Лондоне Ассанж 1 мая был приговорен к 11,5 месяцам тюрьмы за нарушение условий выхода под залог.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США.

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Ранее в министерстве юстиции США заявили, что Ассанжа обвиняют в сговоре с целью взлома компьютеров Пентагона для доступа к секретной информации. В Минюсте утверждают, что речь идёт о сговоре с бывшим аналитиком американской военной разведки трансгендером Челси Мэннинг (до 2015 года – Брэдли Мэннинг).

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джулиан Ассанж