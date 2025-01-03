Число автомобилей, столкнувшихся на трассе в Казахстане, выросло с 40 до 95

Число автомобилей, столкнувшихся на трассе в Акмолинской области Казахстана, выросло с 40 до 95, сообщили в пресс-службе национального оператора по управлению автомобильными дорогами «Казавтожол».

Массовое ДТП произошло на МКАД в районе развязки с Пятницким шоссе

По предварительным данным, пострадали два человека.

Причиной стала непогода: сейчас из-за метелей и гололеда перекрыто девять участков республиканских дорог.

Ранее полиция Казахстана сообщила, что сложная ситуация из-за погоды также сложилась на автотрассе республиканского значения Алматы — Екатеринбург, которая ежедневно принимает более 10 тысяч транспортных средств, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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