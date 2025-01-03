Число автомобилей, столкнувшихся на трассе в Казахстане, выросло с 40 до 95
Число автомобилей, столкнувшихся на трассе в Акмолинской области Казахстана, выросло с 40 до 95, сообщили в пресс-службе национального оператора по управлению автомобильными дорогами «Казавтожол».
По предварительным данным, пострадали два человека.
Причиной стала непогода: сейчас из-за метелей и гололеда перекрыто девять участков республиканских дорог.
Ранее полиция Казахстана сообщила, что сложная ситуация из-за погоды также сложилась на автотрассе республиканского значения Алматы — Екатеринбург, которая ежедневно принимает более 10 тысяч транспортных средств, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЦАХАЛ заявила о поражении в секторе Газа 40 пунктов сбора ХАМАС
- Гендиректор «Пари НН» выступил за объединение чемпионатов РФ и Белоруссии
- Богомаз: Мирный житель погиб при минометном обстреле ВСУ села Кирилловка
- СМИ: Заключенный в тюрьме во Франции взял заложников
- В России появились умные колонки, стилизованные под творчество Виктора Цоя
- Три человека пострадали при пожаре на складе пиротехники в Армении
- В Молдавии почти в два раза подорожало электричество
- Число автомобилей, столкнувшихся на трассе в Казахстане, выросло с 40 до 95
- Слуцкий назвал «идиотами» руководство отказавшихся от Дзюбы клубов
- Массовое ДТП произошло на МКАД в районе развязки с Пятницким шоссе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru