Чешское радио поделилось подробностями дела о взрывах во Врбетице

Временно нанятые рабочие фирмы Imex Group, арендатора складов с боеприпасами в чешской Врбетице, неожиданно получили отгул за день до первого взрыва, произошедшего 15 октября 2014 года. Об этом сообщает Чешское радио.

«И, наоборот, склад в этот день решил посетить владелец фирмы Петр Бернатик-младший», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что рабочие должны были готовить вооружение к перевозке, однако получили отгул. Кроме того, Бернатик должен был посетить склад с оружием один, хотя обычно приезжал для контроля помещения с сопровождающими.

Чешское радио отмечает, что эту информацию подтвердили несколько источников, полиция и прокуратура.

При этом в феврале 2021 года полицейские на несколько часов задержали Бернатика. В его доме и фирме прошли обыски. Как отмечает Чешское радио, основываясь на этих данных, Бернатика подозревают «в том, что он может утаивать какую-либо информацию, связанную со взрывом». Правоохранители выясняют, мог ли он помочь представителям российских спецслужб попасть на территорию складов.

Взрыв на складе вооружения во Врбетице произошел 15 октября 2014 года, в результате погибли два человека.

Чехия в апреле заявила о возможной причастности России к инциденту. По данным чешских властей, к взрыву имеют отношение предполагаемые сотрудники ГУ Генштаба Минобороны Александр Петров и Руслан Боширов, они объявлены в розыск. В связи с этим Прага выслала 18 российских дипломатов, Москва назвала обвинения в свой адрес голословными и в качестве ответной меры объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства в Москве.

Позже в МИД России назвали инициированное Чехией расследование взрывов «маразматическим парадом».

Между тем, генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что уголовное дело о взрывах во Врбетице может быть закрыто, если следователи не смогут допросить подозреваемых в причастности к инциденту россиян, отмечает «Свободная пресса».

