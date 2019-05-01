Чешский отель потребовал от российских туристов признать Крым украинским для заселения

В чешском отеле Brioni Boutique Hotel администрация добивалась от россиян, приехавших в страну, признать Крым украинской территорией. Таким было условие заселения россиян в гостиницу.

Инцидент произошел в 2014 году и коснулся 49 российских граждан, которым отказали в заселении, сообщает РИА «Новости».

Отель Brioni Boutique Hotel был оштрафован чешской торговой инспекцией за «дискриминацию». Однако, право отеля требовать от постояльцев «признания» Крыма украинским Конституционный суд Чехии признал законным, отмечает Газета.ru.

Напомним, что решение о выходе из состава Украины граждане полуострова приняли в марте 2014 года. По итогам плебисцита Крым вошел в состав России, а Севастополь стал городом федерального значения.

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