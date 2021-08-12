Чемпионке ОИ в Японии заменят медаль, укушенную мэром Нагои

Новую золотую медаль вручат игроку женской сборной Японии по софтболу, которая победила на олимпийских играх в Токио. Замена произойдёт, поскольку её награду надкусил мэр города Нагоя, сообщает агентство Kyodo.

Это произошло на минувшей неделе в ходе чествования 20-летней Миу Гото после её возвращения на малую родину с Игр. Во время мероприятия градоначальник Такаси Кавамура надел на себя награду спортсменки и укусил медаль, позируя для фотографов.

Сообщается также, что мэр также позволил себе недостойные высказывания в адрес атлетки. В частности, поинтересовался, запрещают ли ей вступать в романтические отношения. В мэрию Нагои поступило более 7 тысяч жалоб на поведение Кавамуры.

Мэр извинился за свои выходки, а также выразил готовность возместить Олимпийскому комитету Японии средства за новую золотую медаль.



