Чемпионке ОИ в Японии заменят медаль, укушенную мэром Нагои
Новую золотую медаль вручат игроку женской сборной Японии по софтболу, которая победила на олимпийских играх в Токио. Замена произойдёт, поскольку её награду надкусил мэр города Нагоя, сообщает агентство Kyodo.
Это произошло на минувшей неделе в ходе чествования 20-летней Миу Гото после её возвращения на малую родину с Игр. Во время мероприятия градоначальник Такаси Кавамура надел на себя награду спортсменки и укусил медаль, позируя для фотографов.
Сообщается также, что мэр также позволил себе недостойные высказывания в адрес атлетки. В частности, поинтересовался, запрещают ли ей вступать в романтические отношения. В мэрию Нагои поступило более 7 тысяч жалоб на поведение Кавамуры.
Мэр извинился за свои выходки, а также выразил готовность возместить Олимпийскому комитету Японии средства за новую золотую медаль.
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