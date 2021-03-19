Бывший премьер Украины опубликовал «американскую» карту Донбасса

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выложил на своей странице в Twitter карту боевых действий в Донбассе на сентябрь 2020 года.

По его словам, карта составлена американскими специалистами.

На ней представлена оценка численности войск обеих сторон конфликта, по этим данным численность войск ВСУ составляет 95 тысяч против 34 тысяч у ДНР и ЛНР.

При этом в боевой технике войска непризнанных республик превосходят украинскую армию. У них 650 танков и 260 РСЗО против 450 и 230 у ВСУ соответственно.



