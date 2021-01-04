Бывшие министры обороны США сделали заявление по итогам выборов

Американские военные не должны вмешиваться в споры о результатах прошедших в США президентских выборов – такое заявление сделали десять экс-министров обороны США. Открытое письмо глав Пентагона цитирует The Washington Post.

В своем обращении министры отметили, что время ставить результаты выборов под сомнение прошло, так как проголосовали не только избиратели, но и коллегия выборщиков, а результаты в спорных штатах были рассмотрены губернаторами и Верховным судом США.

Ранее штаб избранного президента США Джо Байдена сделал заявление о бездействии Пентагона в отношении процесса транзита власти. В штабе добавили, что в военном ведомстве не предоставили команде избранного президента нужной информации об обороноспособности страны и дислокации американских войск на территориях других стран. Исполняющий обязанности министра обороны Кристофер Миллер в ответ заявил, что представители Пентагона неоднократно проводили беседы с администрацией Байдена и предоставили большое количество документов. Он заверил, что Пентагон готов ответить на все поступающие вопросы штаба Байдена.

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Действующий президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о фальсификациях на прошедших выборах и пытался оспорить результаты в некоторых штатах через Верховный суд, но безрезультатно. Окончательный итог выборов будет утвержден Конгрессом США 6 января. Ожидается, что конгрессмены закрепят победу за Байденом.





