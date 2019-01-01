Бутину освободят из-под стражи 5 ноября

Россиянка Мария Бутина, осужденная в США и в настоящее время отбывающая там срок, выйдет на свободу 5 ноября. Как пишет ТАСС, такую информацию предоставили в федеральном Бюро тюрем США.

Ранее НСН сообщала, что суд в Вашингтоне приговорил Марию Бутину к 18 месяцам лишения свободы. При этом The Washington Post отмечает, что после отбытия приговора она будет депортирована Россию. В свою очередь, защита Бутиной настаивала на том, чтобы тюремный срок для неё составил девять месяцев – их она уже провела в заключении.

Мария Бутина была задержана в июле прошлого года и признала себя виновной в сговоре с целью незаконной работы на правительство России. Она пошла на сделку со следствием и отказалась от проведения судебного процесса. Если бы Бутина не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение, отмечает Ura.ru.

Как напоминает RT, ранее Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Китай, назвал 18-месячный приговор россиянке Марии Бутиной в США «беспределом».

