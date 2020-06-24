Бута и Ярошенко хотят обменять на Уилана: Семья осужденного летчика не в курсе

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что вопрос о возвращения в Россию осужденных в США граждан РФ Константина Ярошенко и Виктора Бута в настоящее время решается, однако переговорный процесс пока далек от завершения.

«Обсуждается вопрос возвращения Ярошенко и Бута. Вопрос держится в режиме конфиденциальности, переговоры не закончены», — цитирует ТАСС слова омбудсмена.



По словам Москальковой, в настоящее время она находится находится на связи с адвокатом Ярошенко и родными заключенного, которые, по ее словам, просили не раскрывать подробности.



Ранее в СМИ появилась информация о том, что осужденный в России за шпионаж гражданин США Пол Уилан решил не обжаловать свой приговор, так как Россия и США готовятся обменять его на осужденных в Америке россиян, предположительно, на Виктор Бута и Константина Ярошенко.



В свою очередь супруга Константина Ярошенко Виктория в эфире НСН рассказал, что с ней и мужем никто по вопросу обмена не связывался.

«Возможности всегда есть любые, [что это будет Константин]. Но, к сожалению, нам никто по этому поводу не звонил и ничего не говорил», - сказала Виктория.

Ярошенко же был задержан спецслужбами США в 2010 году по обвинению в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Годом позже его приговорили к 20 годам лишения свободы. Сам россиянин свою вину не признает.

Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году. Позднее его переправили в США, где присяжные признали его виновным в «подготовке убийства граждан США» через продажу оружия колумбийским повстанцам.

