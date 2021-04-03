Бюст Гагарина установили в Тунисе
Бюст космонавта Юрия Гагарина установили в столице Туниса, в штаб-квартире компании Telnet. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского посольства в Тунисе.
Бронзовый бюст первого человека в космосе, созданный скульптором Алексеем Леоновым, передал в дар международный благотворительный общественный фонд «Диалог культур – единый мир» при содействии посольства России.
Как отметил посол РФ в Тунисе Сергей Николаев, скульптура станет символом «набирающего обороты двустороннего взаимодействия».
«Благодаря кооперации с российским космическим кластером тунисские друзья обогатились новым опытом, сделали решительный шаг по пути научно-технического прогресса. Достигнутые в рамках нашего сотрудничества результаты закладывают прочный фундамент для дальнейшего расширения партнерства в аэрокосмической отрасли за счет арабских и африканских государств», — добавил Николаев.
Кроме того, посол сообщил, что компании Туниса намерены развивать сотрудничество с российской космической отраслью, а также прорабатывают вопросы совместного производства малых космических аппаратов и компонентов для них, в том числе, на экспорт.
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