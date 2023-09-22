Бритни Спирс запретили общаться с журналистами

Команда американской певицы Бритни Спирс запретила ей общаться с журналистами, пишет Page Six.

Это решение было принято после постов артистки в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит Meta, запрещенной и признанной в России экстремистской). Окружение Спирс пришло к выводу, что не готова давать интервью.



Ранее в августе стало известно о разводе Бритни Спирс с ее мужем TMZ: Муж Бритни Спирс подал на развод Сэмом Асгари, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

