Британцев возмутило решение Сунака повысить налоги

Читатели таблоида The Mirror возмутились из-за решения нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака повысить налоги.

Британцы отметили, что зарплаты в стране снижаются, а налоги повышаются. Также читатели напомнили о кризисе, который царит в Европе.

«Сунак получил свежую лицензию на использование системы для еще большей личной выгоды», - написал один из пользователей.

«Придется затянуть пояса»: Аналитик спрогнозировала условия жизни британцев при новом премьере

Как ранее сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, Сунак намерен повысить налоги, чтобы покрыть образовавшийся в государственном бюджете дефицит в размере 50 миллиардов фунтов стерлингов (около 57,3 миллиардов долларов США).

Ранее руководитель Центра британских исследований Елена Ананьева рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как изменятся условия жизни британцев при новом премьере.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Сайт правительства Великобритании / www.gov.uk
ТЕГИ:Премьер-министрВеликобритания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры