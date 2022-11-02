Британцев возмутило решение Сунака повысить налоги
Читатели таблоида The Mirror возмутились из-за решения нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака повысить налоги.
Британцы отметили, что зарплаты в стране снижаются, а налоги повышаются. Также читатели напомнили о кризисе, который царит в Европе.
«Сунак получил свежую лицензию на использование системы для еще большей личной выгоды», - написал один из пользователей.
Как ранее сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, Сунак намерен повысить налоги, чтобы покрыть образовавшийся в государственном бюджете дефицит в размере 50 миллиардов фунтов стерлингов (около 57,3 миллиардов долларов США).
Ранее руководитель Центра британских исследований Елена Ананьева рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как изменятся условия жизни британцев при новом премьере.
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