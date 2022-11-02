Британцев возмутило решение Сунака повысить налоги

Читатели таблоида The Mirror возмутились из-за решения нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака повысить налоги.

Британцы отметили, что зарплаты в стране снижаются, а налоги повышаются. Также читатели напомнили о кризисе, который царит в Европе.

«Сунак получил свежую лицензию на использование системы для еще большей личной выгоды», - написал один из пользователей.