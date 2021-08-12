Британского посла вызвали в МИД Ирана из-за фото с российским дипломатом

Посол Великобритании в Тегеране Саймон Шерклифф был вызван в МИД Ирана из-за фото с российским дипломатом. Как заявили в иранском ведомстве, эта публикация «неприемлема, она задела национальные чувства и гордость иранского народа».

Фотография так задела иранцев из-за исторической подоплеки. Снимок был сделан на лестнице, где в 1943 году проходила Тегеранская конференция. В Иране крайне болезненно относятся к тем периодам истории, когда на их территории присутствовали зарубежные войска, а, как известно, во время Второй мировой войны армии Британии и Советского Союза присутствовали на территории этого государства.

Ранее российского посла Левана Джагаряна вызвали в МИД Ирана по той же причине. В российском посольстве в Тегеране подчеркнули, что в публикации не было «антииранского» посыла.

