Британского посла вызвали в МИД Ирана из-за фото с российским дипломатом

Посол Великобритании в Тегеране Саймон Шерклифф был вызван в МИД Ирана из-за фото с российским дипломатом. Как заявили в иранском ведомстве, эта публикация «неприемлема, она задела национальные чувства и гордость иранского народа».

Фотография так задела иранцев из-за исторической подоплеки. Снимок был сделан на лестнице, где в 1943 году проходила Тегеранская конференция. В Иране крайне болезненно относятся к тем периодам истории, когда на их территории присутствовали зарубежные войска, а, как известно, во время Второй мировой войны армии Британии и Советского Союза присутствовали на территории этого государства.

Ранее российского посла Левана Джагаряна вызвали в МИД Ирана по той же причине. В российском посольстве в Тегеране подчеркнули, что в публикации не было «антииранского» посыла.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДипломатыДипломатИран
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры