Британского посла вызвали в МИД Ирана из-за фото с российским дипломатом
Посол Великобритании в Тегеране Саймон Шерклифф был вызван в МИД Ирана из-за фото с российским дипломатом. Как заявили в иранском ведомстве, эта публикация «неприемлема, она задела национальные чувства и гордость иранского народа».
Фотография так задела иранцев из-за исторической подоплеки. Снимок был сделан на лестнице, где в 1943 году проходила Тегеранская конференция. В Иране крайне болезненно относятся к тем периодам истории, когда на их территории присутствовали зарубежные войска, а, как известно, во время Второй мировой войны армии Британии и Советского Союза присутствовали на территории этого государства.
Ранее российского посла Левана Джагаряна вызвали в МИД Ирана по той же причине. В российском посольстве в Тегеране подчеркнули, что в публикации не было «антииранского» посыла.
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