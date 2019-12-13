Британский суд завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании завершил слушания дело о долге Украины перед Россией о непогашенных еврооблигациях на сумму 3 миллиарда долларов США, пишет РИА Новости.

«Суд удалился на обсуждение и обдумывание дела. Сроков вынесения решения судьи не называют», - заявил юрист, представляющий российскую сторону.

Как передает RT, ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что решение по этому делу может быть вынесено к середине 2020 года.

Ранее стало известно, что Высокий суд Лондона принял решение о том, что Украина обязана выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в сумме $3 млрд и начисленные проценты. Как рассказал в эфире НСН профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма, такое решение Великобритании связано с геополитической ситуацией.

