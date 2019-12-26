Британский корабль следил за российским судном в водах Ла-Манша

Королевский флот в Рождество направил в Ла-Манш сторожевой корабль для наблюдения за российским кораблем, который вошел в территориальные воды Великобритании. Об этом пишет Independent co ссылкой на заявление Королевского флота.

По данным издания, в пролив был направлен корабль Tyne, базирующийся в Портсмуте. Он оставался в море на Рождество для наблюдения за российским судном. «Оставить наши семьи в это время года особенно сложно, но национальная безопасность не останавливается на Рождество, и как одно из дежурных подразделений за праздничный период мы собрали чемоданы и были готовы", - цитирует издание командира Tyne Джона Брауэтта.

Как пишет газета, российское судно представляло собой корабль класса «Смольный», построенный в 1970-х годах и использовавшийся в качестве учебного судна для 30 экипажей и 300 курсантов. По информации Independent, министр обороны Бен Уоллес выразил благодарность экипажу корабля, которые «в канун Рождества помогали защищать наши моря».

