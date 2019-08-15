Британия запретила экспорт подводных аппаратов в РФ из страха за подводные кабели
Великобритания запретила поставки в Россию погружаемых подводных аппаратов. Об этом говорится в сообщении на сайте британского управления по контролю над экспортом.
В документе отмечается, что запрет будет касаться как готовой продукции, так и технологий, и программного обеспеченья. Своё решение Лондон объясняет опасениями, что РФ может получить доступ к трансатлантическим кабелям связи и повредить их. В сообщении подчёркивается, что запрет коснётся только экспорта в Россию.
«Эти действия представляют угрозу для национальной безопасности Британии, а введенные ограничения должны ослабить риски», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что под запрет попадут акустические и осветительные системы, подводные виды связи и видения, а также двигатели для аппаратов. Причиной запрета тогда называлась «разработка Россией нетрадиционных средств ведения войны».
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