Британия запретила экспорт подводных аппаратов в РФ из страха за подводные кабели

Великобритания запретила поставки в Россию погружаемых подводных аппаратов. Об этом говорится в сообщении на сайте британского управления по контролю над экспортом.

В документе отмечается, что запрет будет касаться как готовой продукции, так и технологий, и программного обеспеченья. Своё решение Лондон объясняет опасениями, что РФ может получить доступ к трансатлантическим кабелям связи и повредить их. В сообщении подчёркивается, что запрет коснётся только экспорта в Россию.

«Эти действия представляют угрозу для национальной безопасности Британии, а введенные ограничения должны ослабить риски», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что под запрет попадут акустические и осветительные системы, подводные виды связи и видения, а также двигатели для аппаратов. Причиной запрета тогда называлась «разработка Россией нетрадиционных средств ведения войны».

