Британия пригрозила уничтожением 40 российских городов
Одна атомная подводная лодка Trident Великобритании с баллистическими ракетами способны уничтожить 40 городов России, заявил The Telegraph контр-адмирал Королевского флота в отставке Крис Пэрри.
По его словам, это должно заставить любого мирового лидера бояться. Пэрри считает, что Россия, как крупнейшая в мире страна, не сможет защититься от удара баллистическими ракетами.
При этом издание пишет, что британский ядерный флот вызывает серьезные опасения, так как АПЛ больше четверти века, а два недавних испытания провалились, что заставило некоторых усомниться в способности Лондона обеспечить эффективное ядерное сдерживание.
Ситуацию усложняет и тот факт, что ядерные ракеты для британского комплекса производятся в США. В настоящее время неизвестно, какая судьба ожидает британский ядерный флот с учетом изменения политического курса Великобритании по отношению к союзникам по НАТО.
Ранее британская атомная подводная лодка типа Vanguard едва не утонула. Это могло произойти в результате нарушения работы одного из глубиномеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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