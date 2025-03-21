Британия пригрозила уничтожением 40 российских городов

Одна атомная подводная лодка Trident Великобритании с баллистическими ракетами способны уничтожить 40 городов России, заявил The Telegraph контр-адмирал Королевского флота в отставке Крис Пэрри.

По его словам, это должно заставить любого мирового лидера бояться. Пэрри считает, что Россия, как крупнейшая в мире страна, не сможет защититься от удара баллистическими ракетами.

При этом издание пишет, что британский ядерный флот вызывает серьезные опасения, так как АПЛ больше четверти века, а два недавних испытания провалились, что заставило некоторых усомниться в способности Лондона обеспечить эффективное ядерное сдерживание.

Ситуацию усложняет и тот факт, что ядерные ракеты для британского комплекса производятся в США. В настоящее время неизвестно, какая судьба ожидает британский ядерный флот с учетом изменения политического курса Великобритании по отношению к союзникам по НАТО.

Ранее британская атомная подводная лодка типа Vanguard едва не утонула. Это могло произойти в результате нарушения работы одного из глубиномеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

