Британец получил самый короткий тюремный срок в истории страны

Молодой британец получил самый короткий срок тюремного наказания в истории Соединённого Королевства, пишет Daily Mail.

По данным издания, 23-летний Шейн Дженкинс, находясь под воздействием алкоголя и наркотиков, разбил окно в доме своей девушки метлой, совершил нападение на правоохранителей, после чего скрылся с места преступления. За все эти противозаконные действия он получил 50 минут тюремного заключения.

Добавим, помимо этого срока британца ожидает 80 часов исправительных работ, а также реабилитация.

