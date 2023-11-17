Бравшему интервью у Путина немецкому журналисту Зайпелю грозит суд в Германии
Журналисту Хуберту Зайпелю из Германии, который брал интервью у президента России Владимира Путина, в ФРГ грозит судебное разбирательство после сообщений о том, что он якобы получал гонорары от Москвы, сообщает РИА Новости.
Немецкие СМИ опубликовали расследование, из которого следует, что документалист якобы получал спонсорские гонорары из РФ через офшорную фирму российского бизнесмена Алексея Мордашова.
Зайпель взял интервью у Путина в 2014 году. Также он писал книги о российском лидере для издания Hoffmann und Campe. NDR сообщает, что досудебная проверка в отношении документалиста вызвана конфликтом интересов. Он не сообщил о получении спонсорских денег.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru