Брата певца Хулио Иглесиаса получил полгода тюрьмы за налоговое преступление
Брат известного испанского исполнителя Хулио Иглесиаса приговорён к шести месяцам тюрьмы по обвинению в преступление против государственной казны. Вердикт огласил Провинциальный суд столицы Испании.
Согласно материалам дела, Карлос Луис Иглесиас в должности главы коммерческой компании не предоставил налоговую декларацию или заявление о доходах от реализации в 2001 году трех земельных участков. Брата певца также обязали заплатить штраф и компенсацию на общую сумму в 30 миллионов евро.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 23 сентября Хулио Иглесиасу исполнилось 80 лет. Он один из самых коммерчески успешных испаноязычных исполнителей. В его творческом активе несколько десятков альбомов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru