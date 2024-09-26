Боррель обвинил Пекин в поддержке Москвы
Глава дипломатической службы Европейского союза Жозеп Боррель выразил обеспокоенность растущей поддержкой Москвы со стороны Пекина, сообщает пресс-служба европейского ведомства.
Об этом он сообщил главе дипведомства Китая Ван И в ходе личной встречи в ООН. Боррель указал на рост экспорта большого количества китайских товаров, которые якобы «существенно способствуют наращиванию военно-промышленной базы России». Также дипломат раскритиковал «бразильскую формулу мира», посчитав, что она идет «вразрез» с принципами международной организации.
Ранее Китай отложил запланированный визит Борреля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru