Боррель обвинил Пекин в поддержке Москвы

Глава дипломатической службы Европейского союза Жозеп Боррель выразил обеспокоенность растущей поддержкой Москвы со стороны Пекина, сообщает пресс-служба европейского ведомства.

Об этом он сообщил главе дипведомства Китая Ван И в ходе личной встречи в ООН. Боррель указал на рост экспорта большого количества китайских товаров, которые якобы «существенно способствуют наращиванию военно-промышленной базы России». Также дипломат раскритиковал «бразильскую формулу мира», посчитав, что она идет «вразрез» с принципами международной организации.

Ранее Китай отложил запланированный визит Борреля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

