Большинство украинцев поддержало легализацию марихуаны
Большинство украинцев поддержало легализацию марихуаны в медицинских целях, сообщает украинская социологическая группа «Рейтинг» по итогам экзитполов.
На Украине 25 октября прошли местные выборы. Параллельно с этим граждане могли участвовать во всеукраинском опросе, который ранее анонсировал президент Владимир Зеленский.
В частности, 70% опрошенных одобрили легализацию медицинской марихуаны в качестве анестетика у тяжелобольных, 24% были против этой идеи.
Также 95% поддержали сокращения числа депутатов Верховной Рады на треть – с 450 до 300 человек. Большинство украинцев (78%) поддержали использование Украиной гарантий безопасности по Будапештскому соглашению 1994 года, которое было заключено при вывозе с Украины ядерного оружия. Гарантами территориальной целостности страны в нем выступили Россия, Великобритания и США.
Свыше 80% опрошенных граждан Украины поддержали введение пожизненного заключения за коррупцию в особо крупном размере, при этом идея создания свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей не вызвала столь однозначной поддержки. Ее поддержали 45% опрошенных при 43% несогласных с этим предложением.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+16 710 / сут.
Умерли
26 050+229 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+7 704 / сут.
- Большинство украинцев поддержало легализацию марихуаны
- В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии вакцины от COVID на репродуктивное здоровье
- СМИ: Трамп уволит глав ФБР, ЦРУ и Пентагона после выборов
- Коронавирусом в России может заболеть до 3 млн человек
- Назван способ восстановить обоняние после коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru