Большинство украинцев поддержало легализацию марихуаны в медицинских целях, сообщает украинская социологическая группа «Рейтинг» по итогам экзитполов.

На Украине 25 октября прошли местные выборы. Параллельно с этим граждане могли участвовать во всеукраинском опросе, который ранее анонсировал президент Владимир Зеленский.

В частности, 70% опрошенных одобрили легализацию медицинской марихуаны в качестве анестетика у тяжелобольных, 24% были против этой идеи.

Также 95% поддержали сокращения числа депутатов Верховной Рады на треть – с 450 до 300 человек. Большинство украинцев (78%) поддержали использование Украиной гарантий безопасности по Будапештскому соглашению 1994 года, которое было заключено при вывозе с Украины ядерного оружия. Гарантами территориальной целостности страны в нем выступили Россия, Великобритания и США.

Свыше 80% опрошенных граждан Украины поддержали введение пожизненного заключения за коррупцию в особо крупном размере, при этом идея создания свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей не вызвала столь однозначной поддержки. Ее поддержали 45% опрошенных при 43% несогласных с этим предложением.

