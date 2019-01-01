«Большая семерка» призвала Порошенко оставить пост

Представители стран «Большой семерки» призвали Петра Порошенко передать власть новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому

На встрече Порошенко с послами стран G7 и ЕС обсуждались осуществленные за время его президентства реформы, передает РИА «Новости».

Владимир Зеленский одержал уверенную победу во втором туре президентских выборов на Украине. Дата инаугурации до сих пор не назначена.

