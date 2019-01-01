В мире

«Большая семерка» призвала Порошенко оставить пост

15 мая23:44

Представители стран «Большой семерки» призвали Петра Порошенко передать власть новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому

На встрече Порошенко с послами стран G7 и ЕС обсуждались осуществленные за время его президентства реформы, передает РИА «Новости».

Владимир Зеленский одержал уверенную победу во втором туре президентских выборов на Украине. Дата инаугурации до сих пор не назначена. 

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ТЕГИ:Петр Порошенко

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