«Большая семерка» призвала Порошенко оставить пост
Представители стран «Большой семерки» призвали Петра Порошенко передать власть новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому
На встрече Порошенко с послами стран G7 и ЕС обсуждались осуществленные за время его президентства реформы, передает РИА «Новости».
Владимир Зеленский одержал уверенную победу во втором туре президентских выборов на Украине. Дата инаугурации до сих пор не назначена.
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