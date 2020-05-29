Более 500 бойцов Нацгвардии США прибыли в бунтующий Миннеаполис

Более 500 бойцов Национальной гвардии США вошли в город Миннеаполис, где после смерти задержанного афроамериканца Джорджа Флойда уже несколько дней продолжаются массовые беспорядки. В Нацгвардии подчёркивают, что основная задача силовиков - оказание содействия пожарным.

Видеоролики с перемещениями военных и стычками правоохранителей с бунтовщиками появляются в сети. На кадрах, в частности, видно, как военная техника и пожарные машины перемещаются по городу.