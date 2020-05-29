Более 500 бойцов Нацгвардии США прибыли в бунтующий Миннеаполис
Более 500 бойцов Национальной гвардии США вошли в город Миннеаполис, где после смерти задержанного афроамериканца Джорджа Флойда уже несколько дней продолжаются массовые беспорядки. В Нацгвардии подчёркивают, что основная задача силовиков - оказание содействия пожарным.
Видеоролики с перемещениями военных и стычками правоохранителей с бунтовщиками появляются в сети. На кадрах, в частности, видно, как военная техника и пожарные машины перемещаются по городу.
Войска ввели в город по просьбе губернатора штата Миннесота Тима Уолза. Ранее президент США Дональд Трамп призвал мэра города усмирить протестующих и пообещал направить подкрепление. При этом глава Белого дома обвинил градоначальника в недостаточной жёсткости по отношению к протестующим, которых назвал бандитами, отмечает RT.
Протесты в Миннеаполисе — крупнейшем городе Миннесоты — начались после гибели чернокожего Джорджа Флойда во время ареста полицией. Мирные демонстрации переросли в погромы с поджогами зданий и грабежом магазинов. Силовики в ответ применяют слезоточивый газ, резиновые пули и другие спецсредства.
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