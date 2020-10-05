Более 500 армянок поехали воевать в Нагорный Карабах

Около 500 жительниц Армении приняли добровольцами в армию и отправят на территорию непризнанной Нагорно-Карабахской республики, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на члена Международной полицейской ассоциации, подполковника МВД Армении в отставке Марину Арумян.



По словам Арумян, всего около 700 женщин добровольно подали заявки, около 500 из них были приняты в добровольцы. Остальным центральный военкомат Армении отказал: они не подошли по возрасту или квалификации. Арумян отметила, что пока в женщинах на передовой нет необходимости, и скорее всего они будут отправлены в тыл.



Ранее Армянский единый информационный центр сообщил о количестве погибших граждан среди мирного населения. С начала конфликта в Карабахе 21 мирный житель погиб, 82 пострадали, было повреждено 2104 объектов гражданской инфраструктуры.



Военные действия на территории непризнанной республики Нагорный Карабах начались 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле армянскими ВС населённых пунктов линии соприкосновения. Армения сообщила об атаках и ракетных обстрелах Карабаха Азербайджаном. Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирных населённых пунктов, ввела военное положение в объявила всеобщую мобилизацию. В Армении также объявлена мобилизация и военное положение.

