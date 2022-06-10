Более 28 тысяч домов повреждены ураганом на юге Мексике

Более 28 тысяч жилых домов были повреждены ураганом «Агата» в штате Охапка на юге Мексики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти региона.

По данным властей, материальный ущерб был нанесен более 100 тысяч человек. Отмечается, что восстановление домов начнется в ближайшее время.

Для ликвидации последствий природного явления в регионе введен режим ЧС.

Ураган, образовавшийся над Тихим океаном, вышел на сушу 30 мая. Сильные ливни вызвали наводнения и сход оползней.





