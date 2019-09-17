Более 20 человек погибли при взрыве на митинге президента Афганистана

Не менее 24 человек погибли в результате взрыва в момент выступления президента Афганистана Ашрафа Гани на предвыборном митинге, ещё более 30 человек ранены. Как передает RT, случилось это в городе Чарикар в провинции Парван поблизости от Кабула.

По предварительным данным, сработало магнитное взрывное устройство, которое террорист сумел прикрепить к днищу автомобиля службы безопасности. Пока никто не взял на себя ответственность за вылазку.

Ранее стало известно о двух взрывах, которые раздались рядом с районом, где проводилась агитационная акция. Сам глава Афганистана не пострадал, причём после ЧП митинг был продолжен. Выборы главы государства назначены на 28 сентября.

