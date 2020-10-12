Более 120 человек задержали в Узбекистане на петушиных боях
Правоохранители Узбекистана задержали в Ташкентской области участников петушиных боёв.
В МВД республики сообщили, что на лошадиной ферме, расположенной на территории махалли «Уртасарай» Уртачирчикского района, были организованы бои с петухами, участники которых грубо нарушили правила карантина.
Сотрудники ОВД, ППС и мобилизационных отрядов, прибывшие на место происшествия, задержали 124 человека, а петухов, привезённых для участия в боях, изъяли в качестве вещественных доказательств.
На задержанных составили административные протоколы. Виновным грозит штраф до пяти минимальных размеров заработной платы - почти 3,4 млн сумов (по текущему курсу, чуть больше 25 000 рублей).
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