Более 120 человек задержали в Узбекистане на петушиных боях

Правоохранители Узбекистана задержали в Ташкентской области участников петушиных боёв.

В МВД республики сообщили, что на лошадиной ферме, расположенной на территории махалли «Уртасарай» Уртачирчикского района, были организованы бои с петухами, участники которых грубо нарушили правила карантина.

Сотрудники ОВД, ППС и мобилизационных отрядов, прибывшие на место происшествия, задержали 124 человека, а петухов, привезённых для участия в боях, изъяли в качестве вещественных доказательств.

На задержанных составили административные протоколы. Виновным грозит штраф до пяти минимальных размеров заработной платы - почти 3,4 млн сумов (по текущему курсу, чуть больше 25 000 рублей).

