Более 120 человек, десятки силовиков пострадали при протестах в Бишкеке

Более 120 человек пострадали при разгоне митингующих в центре Бишкека и столкновениях с сотрудниками силовых структур, погибших нет. Такие последние данные по состоянию на полночь по местному времени обнародовало в соцсетях министерство здравоохранения Киргизии.

Так, в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии за помощью обратились 65 раненых, из них 40 - представители силовых структур. В Национальный госпиталь направлены ещё 40 травмированных.

Сообщается также о нападении на фельдшера Цэнтра экстренной медицины Бишкека. Пострадавший госпитализирован с травмой головы. Разбиты две машины скорой медицинской помощи. В Минздраве призвали не трогать медиков, которые стараются спасать пострадавших.

В акции протеста в центре Бишкека принимают участие представители более 10 из 16 партий, которые участвовали в воскресенье, 4 октября в парламентских выборах. Они подписали резолюцию с требованием к ЦИК отменить результаты голосования, по итогам которых только 4 политические силы преодолели 7% барьер и попадают в парламент.

Для разгона массовой акции в центре Бишкека силовики применяют слезоточивый газ, резиновые пули и другие спецсредства. Митингующие отбиваются камнями.

