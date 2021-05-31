Боевой дрон впервые убил человека по собственной инициативе

Военный полностью автономный беспилотный летательный аппарат впервые в истории атаковал людей и убил одного из них. Как информирует Организация Объединённых Наций в своём новом отчёте, произошло это в марте прошлого года в Ливии.

Беспилотники Kargu-2 турецкого производства совершили налёт на отряды повстанцев фельдмаршала Халифы Хафтара – командующего так называемой Ливийской национальной армии. Подразделения подверглись бомбардировке посредством «беспилотных боевых летательных аппаратов и летальных автономных систем оружия», говорится в сообщении Совета Безопасности ООН.

Дронами данного типа можно управлять вручную, однако, согласно отчёту, в данном случае они были полностью самоуправляемыми. Аппараты использовали бортовые камеры и технологию машинного обучения для самостоятельного поиска целей для нападения.

Как уточняет издание New Scientist, информацию об атаке роботизированного дрона на человека предоставил конфиденциальный источник, детали не разглашаюется.

Kargu — дрон-камикадзе вертолетного типа, армия Турции начала вооружаться им с 2017 года. В 2019 году турецкая компания STM начала производство усовершенствованных БПЛА Kargu-2.

Масса аппарата 15 килограммов, он может находиться в воздухе до получаса. Kargu-2 объединяются в рой и при столкновении с целью взрываются как «камикадзе».

