Боевики семь раз атаковали населенные пункты в Сирии

Населенные пункты сирийских провинций Идлиб, Латакия, Алеппо за сутки семь раз подверглись атаке со стороны боевиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олега Журавлева.

По словам Журавлева, обстрел вела запрещенная в РФ террористическая организация «Джебхат-ан-Нусра». При этом со стороны действующих незаконных вооруженных формирований, которые находятся под контролем Турции, не было зарегистрировано ни одной атаки за прошедшие сутки, уточнил контр-адмирал.

Кроме того, Журавлев отметил, что военная полиция РФ продолжает патрулирование сирийско-турецкой границы.















