Boeing Трампа столкнулся с другим самолетом

Самолет бывшего американского лидера Дональда Трампа Boeing 757 столкнулся с другим лайнером, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По его словам, это произошло в аэропорту во Флориде. Самолет экс-президента во время руления задел крылом бизнес-джет.

Федеральное управление гражданской авиации США ведет расследование.

Агентство отмечает, что Трамп провел митинг в Нью-Джерси 11 мая, а инцидент произошел после его посадки в Уэст-Палм-Бич около часа ночи в воскресенье.

