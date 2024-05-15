Boeing Трампа столкнулся с другим самолетом
15 мая 202406:01
Самолет бывшего американского лидера Дональда Трампа Boeing 757 столкнулся с другим лайнером, сообщает Reuters со ссылкой на источник.
По его словам, это произошло в аэропорту во Флориде. Самолет экс-президента во время руления задел крылом бизнес-джет.
Федеральное управление гражданской авиации США ведет расследование.
Агентство отмечает, что Трамп провел митинг в Нью-Джерси 11 мая, а инцидент произошел после его посадки в Уэст-Палм-Бич около часа ночи в воскресенье.
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15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru