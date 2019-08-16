Bloomberg: Санкции Трампа подарили России $1 млрд
Из-за ограничительных мер США в отношении Ирана и Венесуэлы вырос спрос на российскую нефть, пишет Bloomberg. Подробнее в материале НСН.
Санкции, введенные президентом США Дональдом Трампом против Ирана и Венесуэлы, непреднамеренно увеличили спрос на российскую марку сырой нефти, увеличив доход для экспортеров страны, сообщает Bloomberg.
По данным издания, российские нефтяные компании получили дополнительный доход в размере не менее 905 миллионов долларов в период с ноября по июль. Расчет основан на разнице между показателями российской марки Urals и уровнем марки Brent за указанный период по сравнению со средним значением за пять лет.
«Санкции добавили скачок спроса на российскую нефть после сокращения производства со стороны Организации стран-экспортеров нефти и их партнеров. В результате российская нефть марки Urals начала регулярно торговаться с превышением отметки Brent», — цитирует спецкор НСН публикацию Bloomberg.
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