Bloomberg: Санкции Трампа подарили России $1 млрд

Санкции, введенные президентом США Дональдом Трампом против Ирана и Венесуэлы, непреднамеренно увеличили спрос на российскую марку сырой нефти, увеличив доход для экспортеров страны, сообщает Bloomberg.

По данным издания, российские нефтяные компании получили дополнительный доход в размере не менее 905 миллионов долларов в период с ноября по июль. Расчет основан на разнице между показателями российской марки Urals и уровнем марки Brent за указанный период по сравнению со средним значением за пять лет.

«Санкции добавили скачок спроса на российскую нефть после сокращения производства со стороны Организации стран-экспортеров нефти и их партнеров. В результате российская нефть марки Urals начала регулярно торговаться с превышением отметки Brent», — цитирует спецкор НСН публикацию Bloomberg.

