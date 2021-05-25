Bloomberg: Россия может перенять опыт Белоруссии по задержанию диссидентов

Белоруссию необходимо наказать за задержание основателя оппозиционного ресурса NEXTA Романа Протасевича, летевшего на рейсе лайнера Ryanair из Афин в Вильнюс. Это должно стать уроком для авторитарных стран, в том числе России и Китая. Об этом говорится в статье, опубликованной изданием Bloomberg.

Авторы призывают ввести санкции в отношении белорусских госкомпаний, приносящих значительную часть национального дохода. Они отмечают, что принятие мер могло бы привести к поглощению Белоруссии Россией, однако в республике есть противники этого, поэтому бояться этого Западу не стоит.

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Издание отмечает, что если игнорировать произошедшее, то подобные ситуации могут повториться в России или Китае, который уже показал, что способен добраться до других стран, чтобы найти диссидентов.

«Западу нужно четко показать, что такие действия неприемлемы», - пишет Bloomberg.

Рейс Афины - Вильнюс ирландской авиакомпании Ryanair был вынужден в минувшее воскресенье сесть в Минске из-за ложного сообщения о минировании. Этим бортом летел основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. После проверки документов молодого человека задержали и отправили в СИЗО.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник выступит с заявлением в связи с инцидентом и последовавшей на него реакцией в мире.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ОппозицияБелоруссияСамолет
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