Bloomberg: Россия может перенять опыт Белоруссии по задержанию диссидентов

Издание отмечает, что если игнорировать произошедшее, то подобные ситуации могут повториться в России или Китае, который уже показал, что способен добраться до других стран, чтобы найти диссидентов.

«Западу нужно четко показать, что такие действия неприемлемы», - пишет Bloomberg.

Рейс Афины - Вильнюс ирландской авиакомпании Ryanair был вынужден в минувшее воскресенье сесть в Минске из-за ложного сообщения о минировании. Этим бортом летел основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. После проверки документов молодого человека задержали и отправили в СИЗО.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник выступит с заявлением в связи с инцидентом и последовавшей на него реакцией в мире.

