Bloomberg: Apple ищет разработчиков сетей 6G
Apple собирается начать работу над сотовой связью шестого поколения (6G), о чем говорит размещение компанией соответствующих вакансий разработчиков. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, Apple разместила объявления о поиске инженеров-исследователей беспроводных систем для сетей текущего и следующего поколения на этой неделе.
«У вас будет уникальная и полезная возможность создать беспроводную технологию следующего поколения, которая окажет глубокое влияние на будущие продукты Apple. В этой роли вы будете в центре передовой исследовательской группы, ответственной за создание революционных технологий радиодоступа следующего поколения в течение следующего десятилетия», - цитирует агентство объявление о вакансии.
Как напоминает Bloomberg, в конце прошлого года Apple присоединилась к альянсу компаний, работающих над стандартами для 6G и других сотовых технологий следующего поколения. Стандарты и сроки для 6G все еще четко не определены, но некоторые аналитики говорят, что технология может обеспечить скорость более чем в 100 раз выше, чем 5G.
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