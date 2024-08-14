Благотворители Новой Зеландии случайно одарили детей конфетами с метамфетамином

Сотрудники благотворительной организации в Новой Зеландии по ошибке вручили детям из бедных семей конфеты с метамфетамином, причём с потенциально смертельной дозой. Как сообщает Metro, в общей сложности было разослано около 400 посылок с опасными сладостями.

Виновником происшествия стала организация Auckland City Mission из Окленда, передает RT. Теперь незадачливые благотворители пытается связаться со всеми получателями конфет с наркотическим психостимулятором. По предварительным данным, сладости с ананасовым вкусом выпустила компания из Малайзии. Их передал благотворителям неизвестный.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», городская миссия Окленда впервые узнала о проблеме днем 13 августа, когда некоторые получатели пожаловались на неприятный вкус конфет. Полиция выясняет обстоятельства происшедшего.

