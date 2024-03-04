Bild: в немецком Ахене неизвестный захватил заложников в больнице
В больнице немецкого города Ахена вооруженный мужчина взял в заложники несколько человек, сообщает Bild со ссылкой на правоохранительные органы.
По информации газеты, инцидент произошел в медицинском учреждении на юго-западе города. Полицейские оцепили прилегающую территорию.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчины. Есть ли у него требования полиция не сообщила, о наличии плана освобождения заложников также неизвестно, пишет Life.
В ноябре вооруженный мужчина на автомобиле прорвался на взлетную полосу аэропорта немецкого Гамбурга и заблокировал пассажирский лайнер. Через 15 часов он вышел из машины и сдался полиции, напоминает «Радиоточка НСН».
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