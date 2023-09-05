Бхарат и точка: Индии вернут древнее название

Власти Индии собираются возвратить стране её прошлое название Бхарат. Об этом стало известно изданию The Economic Times. Кабинет министров во главе с Нарендрой Моди, скорее всего, внесет соответствующую инициативу на специальной сессии парламента, которая назначена на 18–22 сентября.

Глава Индийского национального конгресса Джайрам Рамеш также высказался на это счёт в соцсетях. «Теперь статья 1 Конституции может гласить: Бхарат, то есть Индия, должен быть Союзом государств», – написал он.

По данным The Economic Times, официальные приглашения на ужин «Большой двадцатки», которая соберётся в Нью-Дели в ближайшие выходные, отправлены от имени президента Бхарата, а не Индии.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», некоторые парламентарии подчёркивают, что Бхарат был переименован в Индию британскими колонизаторами. При этом страна тысячи лет именовалась именно Бхарат.

