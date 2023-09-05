Бхарат и точка: Индии вернут древнее название
Власти Индии собираются возвратить стране её прошлое название Бхарат. Об этом стало известно изданию The Economic Times. Кабинет министров во главе с Нарендрой Моди, скорее всего, внесет соответствующую инициативу на специальной сессии парламента, которая назначена на 18–22 сентября.
Глава Индийского национального конгресса Джайрам Рамеш также высказался на это счёт в соцсетях. «Теперь статья 1 Конституции может гласить: Бхарат, то есть Индия, должен быть Союзом государств», – написал он.
По данным The Economic Times, официальные приглашения на ужин «Большой двадцатки», которая соберётся в Нью-Дели в ближайшие выходные, отправлены от имени президента Бхарата, а не Индии.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», некоторые парламентарии подчёркивают, что Бхарат был переименован в Индию британскими колонизаторами. При этом страна тысячи лет именовалась именно Бхарат.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова сообщила о демарше посольства России в Швеции и Германии
- Land Cruiser главного конструктора ГЛОНАСС сожгли в Москве
- Эрдоган заявил об отсутствии на горизонте перспектив мира на Украине
- Рада поддержала отставку Резникова с поста министра обороны Украины
- Бхарат и точка: Индии вернут древнее название
- СМИ: Первую станцию метро в аэропорту Внуково запустят 6 сентября
- Россиян предостерегли от самостоятельного «глушения» дронов
- Эрдоган намерен обсудить зерновую сделку с генсеком ООН
- СМИ: СВУ взорвалось во дворе военкомата в Санкт-Петербурге
- Первый взнос по льготной ипотеке могут повысить до 20%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru