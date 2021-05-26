Безос озвучил дату своего ухода с поста гендиректора Amazon
Генеральный директор компании Amazon Джефф Безос заявил, что уйдет со своего поста 5 июля текущего года. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что 5 июля текущего года станет 27-ой годовщиной регистрации компании. Заявление об этом Безос сделал на ежегодном собрании акционеров в среду.
Новым гендиректором назначен Энди Ясси, который сейчас руководит подразделением облачных вычислений Amazon Web Services. «Энди хорошо известен внутри компании и работает в Amazon почти столько же, сколько и я. Он будет выдающимся лидером, и я полностью ему доверяю», - приводит агентство цитату Безоса.
В свою очередь, Безос станет исполнительным председателем и сосредоточится на новых проектах и инициативах.
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