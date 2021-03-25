Без бумажки ты букашка. А ее может не хватить

Глобальный дефицит туалетной бумаги анонсировали зарубежные СМИ. Так, агентство Bloomberg в качестве причин такого развития событий называет нехватку мощностей для транспортировки сырья, необходимого для производства этого деликатного товара. Спрос на морские перевозки товаров продолжает расти, уже наблюдается нехватка судов и морских контейнеров. Контейнерный кризис, длящийся уже несколько месяцев, распространился на насыпные суда, используемые, в частности, для перевозки целлюлозы. О возможных перебоях в производстве туалетной бумаги уже предупредил глава бразильской компании – крупнейшего в мире поставщика особого вида древесной массы, используемой при ее производстве. Он заявил агентству, что из-за роста конкуренции компания все реже получает в распоряжение суда, и ситуация чревата перебоями в поставках. Если это произойдет, то в первую очередь пострадают предприятия, не запасшиеся сырьем заранее.

Предыдущий раз мир столкнулся с дефицитом туалетной бумаги год назад, когда на фоне пандемии коронавируса страны одна за другой стали вводить ограничения, и люди в панике бросились скупать продукты питания и предметы первой необходимости. В том числе и туалетную бумагу.

А тут еще коллапс в Суэцком канале, где застрял суперконтейнеровоз, перекрыв проход судов по одному из самых загруженных в мире морских маршрутов. Огромное судно с десятками тысяч морских контейнеров на борту село на мель, повернувшись поперек канала, который обеспечивает кратчайший путь из Индийского океана в Средиземное море. Судно длиной в 400 метров и грузоподъемностью более 200 тысяч тонн направлялось из Китая в голландский Роттердам и в минувший вторник село на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Более ста кораблей ожидают своей очереди на входах в канал на севере и юге, как минимум еще три корабля оказались заблокированы в самом канале. В «морскую пробку» попали и российские военные корабли: корвет «Стойкий» и сопровождающий его танкер «Кола» не могут выйти из Красного моря.

Разблокировка Суэцкого канала может занять несколько недель, - такой прогноз дали в ситуационно-кризисном центре МИД России. Как отмечает РИА Новости, простой десятков кораблей может привести к росту цен на нефть на 10% и выше. А, помимо этого, неизвестно когда вернется в норму оборот грузовых судов – тех самых, которых так не хватает производителям туалетной бумаги.

В условиях ее глобального дефицита в выигрышном положении окажутся жители тех стран, где электронные СМИ еще не вытеснили печатные издания.

